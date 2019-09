(Publicitate) Care sunt tratamentele de care puteți beneficia apeland la www.acupuncturabucuresti.ro?

13:20

Avocatul Poporului a cerut Ministerului Educației să renunțe la ordinul de ministru prin care liceelor care au avut promovabilitate zero a elevilor lor la examenul de bacalaureat li s-a impus să nu mai înființeze clase a IX-a în următorul an școlar, transmite Edupedu.ro. Într-o adresă trimisă de adjunctul Avocatului Poporului, Molnar Zsolt, către Ministerul Educației