Judetul din România unde angajaţii sunt cel mai bine plătiţi

Cine este cel mai SĂRAC candidat la preşedinţia României: zero case, zero venituri, zero bunuri. Nu are nici conturi la bancă În timp ce majoritatea candidaţilor la funcţia de preşedinte se laudă cu averi impresionante - spre exemplu Viorel Cataramă sau Alexandru Cumpănaşu - există şi unul care se află la polul opus. Popescu Sebastian Constantin, candidat din partea Partidului Noua România, a depus la Biroul Electoral Central o declaraţie de avere mai puţin obişnuită. Mai exact, Popescu Sebastia...