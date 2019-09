Argeş: Un bărbat care a încercat să urce cu forţa o adolescentă în maşină - reţinut de poliţişti

14:40

Numărul precomenzilor pentru noile modele iPhone 11 este cu 15% mai mare decât anul trecut, când se lansase gama iPhone X, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, Dragoş Vrînceanu, retail manager în cadrul celei mai mari reţele Apple Premium Reseller din Europa Centrală şi de Est."La modelele precedente de iPhone X am avut practic sold out, cu precomenzi mai multe decât marfa alocată. Într-un final am reuşit să ne adresăm tuturor clienţilor şi să închidem toate precomenzile. Pentru noul iPhone 11, numărul precomenzilor este cu 15% mai mare faţă de anul trecut, la iPhone X. În cazul Apple Watch, precomenzile sunt cam la acelaşi nivel ca anul trecut, dar în ultimul an de la apariţia seriei 4, vânzările acestor dispozitive au crescut foarte mult", a spus Vrînceanu, cu ocazia lansării noii game de iPhone 11.Potrivit şefului de retail din cadrul iStyle România, puţini dintre clienţii care deja sunt "ancoraţi" în ecosistemul Apple migrează către un dispozitive cu alte sisteme de operare."Din punct de vedere al clienţilor de iOS, de iPhone, aceştia îşi vor păstra preferinţele, în continuare. Foarte puţini sunt cei care fac pasul de la iOS la alt sistem de operare. Există foarte multe telefoane cu capabilităţi foarte bune, iar iPhone este unul dintre cele de top. De aici încolo, depinde strict de preferinţele oamenilor. Noi încercăm să atragem cât mai mulţi clienţi către ecosistemul Apple, nu doar către iOS. Lumea este atrasă în principal de acest ecosistem şi din moment ce intri în acesta nu prea mai ieşi pentru că depinzi de mai multe lucruri", a explicat Dragoş Vrînceanu.iStyle, unicul partener Apple Premium Reseller din România, a prezentat vineri cele mai noi produse create de Apple: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max şi Apple Watch Series 5.iPhone 11 Pro şi iPhone 11 Pro Max oferă performanţe avansate pentru utilizatorii care îşi doresc cel mai puternic smartphone. Noul ecran Super Retina XDR are cel mai strălucitor şi mai precis afişaj. Puternicul procesor A13 Bionic furnizează performanţe extreme pentru orice activitate şi un salt fără precedent în privinţa autonomiei bateriei. Noua cameră triplă, compusă dintr-un ultra-superangular, un superangular şi un teleobiectiv, conferă o experienţă fotografică de nivel profesionist, cu îmbunătăţiri senzaţionale pentru pozele realizate în condiţii de iluminare slabă.iPhone 11 include o nouă cameră dublă, care oferă modul de fotografiere nocturnă şi cea mai înaltă calitate a înregistrării video disponibilă la nivel de smartphone. Propulsat de cipul A13 Bionic, care permite realizarea celor mai solicitante sarcini pe parcursul întregii zile cu o singură încărcare, iPhone 11 este disponibil în şase culori, concepute să reziste la intemperii graţie rezistenţei îmbunătăţite faţă de expunerea la apă.Retailerul iStyle estimează, pentru finele acestui an, o cifră de afaceri de 45 milioane de euro, în creştere cu 17% faţă de anul 2018.iStyle, parte a Midis Group, este cea mai mare reţea de magazine Apple Premium Reseller din Centrul şi Estul Europei, iar în România este unic partener comercial Apple cu statutul de APR.Prin intermediul celor 41 de magazine retail şi online la nivel european, iStyle oferă gama completă de Mac, iPad, iPhone, Apple Watch şi Apple TV, împreună cu un portofoliu impresionant, dar atent selecţionat, de accesorii şi software. În România, compania este activă din anul 1999, ajungând în prezent la zece magazine deschise în Bucureşti, Constanţa, Timişoara, Cluj, Braşov şi Iaşi, şi peste 80 de angajaţi.Grupul american Apple a prezentat pe data de 10 septembrie noul iPhone 11. Lansarea unei noi generaţii de telefoane iPhone vine într-un moment în care grupul american pierde teren în raport cu rivalii pe segmentul smartphone. Conform companiei de cercetare de piaţă IHS Markit, în al doilea trimestru al acestui an, iPhone a pierdut o poziţie, căzând pe locul patru în raport cu vânzările mondiale, cu 35,3 milioane de unităţi vândute, faţă de 36,2 milioane în cazul telefonului chinez Oppo.În ultimele două trimestre, vânzările de telefoane iPhone au scăzut, în schimb cele de accesorii precum căştile wireless AirPods, ceasurile Apple Watch, dar şi cele de servicii plătite cum ar fi Apple Music au ajutat grupul american să recupereze o parte din veniturile pierdute.