Tensiune maximă la locuința familiei Melencu! Bunicul Luizei amenință că-și dă foc: ”Am pierdut o fată scumpă și dragă…”

12:40

Cea mai mare pensie este încasată de… un român! Pare greu de crezut, iar toată lumea se întreabă ce meserie a avut bărbatul și cât primește în fiecare lună. Ei bine, iată că a venit și răspunsul pentru curioși. Potrivit datelor publice oferite de Casa Națională de Pensii, fostul procuror șef Gheorghe Bălășoiu încasează lunar […] The post Cea mai mare pensie din Europa e încasată de un pensionar din România! Câți lei primește lunar și ce meserie a avut appeared first on Cancan.ro.