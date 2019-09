Laura Cosoi, probleme de sănătate: “Nu am depistat remediul perfect încă”

13:20

Celebrul lăutar a fost invitat de un cunoscut clan interlop să întrețină atmosfera unei petreceri cu circuit închis, organizată cu scopul eliberării din penitenciar al unuia dintre membri. Nicolae Duduianu, alias Pian, a fost eliberat, recent, după ce, la începutul anului, a fost arestat pentru tentativă de omor. În vârstă de 60 de ani, bătrânul […] The post Tzanca Uraganu a făcut show de zile mari pentru cel mai periculos clan interlop din București appeared first on Cancan.ro.