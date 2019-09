Fotbal: Mbappe, în lotul lui PSG pentru meciul cu Bordeaux, din Ligue 1

17:50

O selecţie cu zece filme premiate cu Palme d'Or la Cannes va putea fi văzută cu ocazia celei de-a zecea ediţii a Les Films de Cannes a Bucarest, la Cinemateca Union, informează organizatorii într-un comunicat transmis AGERPRES.Filmele vor fi precedate de scurte interviuri video cu unii dintre cei mai mari regizori contemporani care răspund la întrebarea: "Cum s-a schimbat cinematograful în ultimii 30 de ani şi încotro se îndreaptă?".Totodată, a 10-a ediţie a Les Films de Cannes aduce în România cele mai aşteptate filme ale anului în zece oraşe din ţară: pe lângă Les Films de Cannes a Bucarest (18-27 octombrie), vor exista ediţii ale festivalului şi la Iaşi (18-20 octombrie), Cluj-Napoca (18-20 octombrie), Timişoara (18-20 octombrie), Botoşani (20-22 octombrie), Braşov (23-27 octombrie), Arad (25-27 octombrie), Suceava (1-3 noiembrie), Brăila (15-17 noiembrie) şi Slobozia (15-17 noiembrie).Printre producţiile care vor rula în ediţiile din ţară se numără filmele favorite ale publicului şi ale juriului de la ediţia din acest an de Cannes: "Parasite" (Palme d'Or), "Dolor y Gloria" (Premiul pentru interpretare masculină, Antonio Banderas), "Matthias et Maxime" (Competiţia oficială), "Portrait de la jeune fille en feu" (Premiul pentru scenariu) sau "Little Joe" (Premiul pentru interpretare feminină, Emily Beecham).În Bucureşti, pe lângă sălile tradiţionale ale festivalului (Cinema Elvire Popescu, Cinema Pro, Cinema Muzeul Ţăranului şi Cinemateca Union) proiecţiile vor avea loc şi la Sala Auditorium a Muzeului Naţional de Artă al României şi Instituto Cervantes.Actorul Vlad Ivanov şi regizorul Adi Voicu, doi dintre reprezentanţii României la Cannes anul acesta, vor fi prezenţi la mai multe ediţii Les Films de Cannes din ţară.Actorul, unul dintre cei mai versatili şi mai apreciaţi interpreţi europeni ai momentului, căruia Les Films de Cannes a Bucarest îi dedică secţiunea aniversară Ivanov 50, va deschide şi prima ediţie a Les Films de Cannes la Botoşani. Proiecţia de deschidere va fi "La Gomera", filmul cu care actorul a fost prezent la Cannes anul acesta, pentru a cincea oară în competiţia oficială - un record pentru un actor din România.Regizorul Adi Voicu va merge la Cluj, Braşov şi Suceava cu scurtmetrajul "Ultimul drum spre mare", inclus în acest an în selecţia secţiunii La Semaine de la Critique."Vocea" filmelor din anii '80, criticul Irina Margareta Nistor, va prezenta la Iaşi, Braşov, dar şi în Bucureşti, la Instituto Cervantes, documentarul "Cannes, le festival libre", regizat, de Frederic Chaudier şi Frederic Zamochnikoff (2018), care urmăreşte încercarea de a organiza prima ediţie a Festivalului de Film de la Cannes în 1939, demers eşuat din pricina izbucnirii celui de al Doilea Război Mondial. Proiecţiile vor fi însoţite de prezentarea cărţii "Cannes 1939, Festivalul care n-a mai avut loc", de Olivier Loubes (Ed. Libris & Mioritics, 2019), carte apărută în România în traducerea Irinei Margareta Nistor.Irina Margareta Nistor se va întâlni cu publicul pentru a vorbi despre carte şi film în fiecare dintre aceste oraşe. Totodată, criticul de film va introduce proiecţii din Les Films de Cannes la Iaşi şi la Braşov şi va fi partenera de dialog a lui Vlad Ivanov, pe 20 noiembrie, la Botoşani.La Cinemateca Union, cinefilii vor avea ocazia să urmărească zece capodopere răsplătite cu Palme d'Or, respectiv "Entre les murs", regia Laurent Cantet / Palme d'Or, Cannes 2008; "Dheepan", regia Jacques Audiard / Palme d'Or, Cannes 2015; "The Square", regia Ruben Astlund / Palme d'Or, Cannes 2017; "I, Daniel Blake", regia Ken Loach / Palme d'Or, Cannes 2016; "La vie d'Adele", regia Abdellatif Kechiche / Palme d'Or, Cannes 2013; "Shoplifters", regia Hirokazu Koreeda / Palme d'Or, Cannes 2018; "Amour", regia Mikael Haneke / Palme d'Or, Cannes 2012; "Winter Sleep", regia Nuri Bilge Ceylan / Palme d'Or, Cannes 2014; "L'enfant", regia Jean-Pierre Dardenne şi Luc Dardenne / Palme d'Or, Cannes 2005; "Un homme et une femme", regia Claude Lelouch / Palme d'Or, Cannes 1966.Biletele pentru ediţia din Bucureşti a Les Films de Cannes vor fi disponibile începând cu 1 octombrie pe Eventbook.ro.Ediţia a zecea a Les Films de Cannes a Bucarest este organizată de Asociaţia Cinemascop şi Voodoo Films şi realizată în parteneriat cu Ambasada Franţei şi Institutul Francez din Bucureşti.Proiect cultural este finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Centrul Naţional al Cinematografiei, realizat cu sprijinul SACD, Societe des Auteurs et Compositeurs Dramatiques. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Simona Aruştei)