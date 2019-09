Premierul Trudeau, 'total de acord' cu Greta Thunberg: Canada nu a făcut suficient pentru mediu

21:50

Cristian Popa, actorul care interpretează rolul lui Andrei, personajul principal al lungmetrajului 'Monştri.', singurul film românesc prezent anul acesta la Festivalul de Film de la Berlin, a declarat, într-un interviu pentru AGERPRES, că a aşteptat 18 ani să fie chemat la un casting pentru un astfel de rol, cu încărcătură emoţională, în condiţiile în care anterior a primit mai multe roluri de băiat frumuşel, superficial.El s-a aflat joi seară la Iaşi, pentru a lua parte la avanpremiera de la Cinema Ateneu a filmului 'Monştri.' regizat de Marius Olteanu, şi care poate fi văzut de vineri, 27 septembrie, şi în sălile de cinematograf din ţară. Cristian Popa, care este absolvent al Secţiei de Actorie a Universităţii de Arte 'George Enescu' din Iaşi, mărturiseşte în interviu şi că nu a mai revenit în oraş în ultimii 18 ani de după terminarea studiilor, iar acum a avut surpriza şi încântarea ca printre cei prezenţi în publicul de la avanpremiera filmului 'Monştri.'să fie prezenţi şi foşti profesori.AGERPRES: Ai studiat la Universitatea de Arte 'George Enescu' din Iaşi. Cum a fost perioada studiilor?CRISTIAN POPA: Exact acum 18 ani am început studiile la secţia Actorie. Aveam 18 ani. Am petrecut patru ani aici la Iaşi. De atunci nu am mai fost. Am mai fost acum o lună de zile cu un spectacol, tot aici la Ateneul Naţional din Iaşi.AGERPRES: Cum ai regăsit oraşul?CRISTIAN POPA: Schimbat, sincer. Arată mai bine, dar multe lucruri sunt schimbate. Astăzi am fost la bibliotecă, pentru că în timpul studenţiei mergeam des la bibliotecă. Sala aceea de lectură, cu mobila frumoasă din lemn e schimbată cu nişte biroaşe despărţite, ceva foarte sec, foarte urât mi s-a părut. Am fost nostalgic azi şi m-am plimbat puţin prin oraş. Cât am stat la Iaşi am locuit un an într-o casă boierească, care acum este distrusă. E în Copou, vis-a-vis de Casa Memorială Topârceanu. Acum acea casă e distrusă. M-am simţit fizic rău când am văzut cum arată. Am fost pe bulevardul Ştefan cel Mare, unde înainte nu era zonă pietonală. Data trecută când am fost la Iaşi am vizitat Palatul Culturii, am fost pe (strada - n.red.) Lăpuşneanu. Era înainte un anticariat Grumăzescu. M-am uitat după el, dar nu mai era nimic. Am înţeles că nici domnul Grumăzescu nu mai e printre noi. Am fost pe la Râpa Galbenă, (mănăstirea -n.r) Golia.AGERPRES: Acesta este oraşul. Cum ai regăsit Iaşiul cultural?CRISTIAN POPA. Nu am avut timp să-l văd. Sunt doar de o jumătate de zi. Am colegi care lucrează la Teatrul Naţional 'Vasile Alecsandri', am înţeles că şi aici la Ateneul Naţional din Iaşi este o trupă de teatru, un lucru foarte bun. Am înţeles că la Cinema Ateneu sunt doar filme artistice, filme româneşti, pentru că la mall sunt filme blockbuster şi filme americane. E o diferenţă clară între cinematograful românesc, european şi cel american.AGERPRES: Este diferenţă între teatru şi film?CRISTIAN POPA: Cred că este o diferenţă între teatru şi film. Până şi modul în care trebuie abordat un rol, e mai multă seriozitate, mai multă rigoare la film pentru că se întâmplă atunci, în ziua aceea. Costă foarte mulţi bani să filmezi. Dacă ceva nu-ţi iese în ziua respectivă, sunt puţine şanse să mai repeţi. O zi de filmare costă mii de euro.AGERPRES: Eşti actorul principal din filmul 'Monştri.'. Cum ai ajuns să joci în film?CRISTIAN POPA: După spusele regizorului (Marius Olteanu - n.red.), au dat casting vreo 40 de actori pentru acest rol. Era într-un impas. A fost o recomandare a agentului de casting, o insistenţă din partea persoanei respective, Simona Ghiţă. El a spus "nu, că e prea drăguţ pentru ceea ce vreau eu". Ea a tot insistat pe parcursul unei săptămâni. Până la urmă am fost să dau proba respectivă. Era un monolog de vreo patru pagini. Era o secvenţă în care eu vorbeam foarte mult, semăna cu povestea unui vis. Eu tocmai terminasem lucrul la Unchiul Vanea (piesa de teatru de Anton Cehov - n.red.) şi veneam cu o anumită încărcătură emoţională. Când am venit la casting şi am spus textul, el şi-a dat seama că textul acela capătă un sens, că are valoare. El tocmai se gândea să-l taie. Scena respectivă nu se regăseşte în film pentru că scenariul a suferit modificări. Practic asta l-a convins să mă ia şi să particip la repetiţii, iar până la urmă s-a ajuns să fac parte din distribuţia filmului.AGERPRES: Ai povestit cum te-a ales regizorul să interpretezi în acest film. Pe tine ce te-a determinat să joci în 'Monştri.'?CRISTIAN POPA: Pentru că am aşteptat. Sincer, am aşteptat 18 ani să fiu chemat la un casting pentru un rol cu o anumită încărcătură emoţională, pentru că la noi există riscul clişeelor - un băiat frumuşel, cum eram categorisit, poate să joace doar roluri din astea de superficial, băiat de bani gata care agaţă fete în cluburi, merge cu maşini scumpe, dar viaţa lui interioară nu era, nu aveam de ce să mă agăţ când mergeam la filmele alea. Trebuia construit personajul, dar nu exista niciun element de spirit care să-mi dea ceva să mă agăţ. Cu filmul acesta am simţit cum respiră personajul, cum trăieşte el. Ciudat, dar mi-a fost mai uşor decât un rol din acela.AGERPRES: Cum au fost filmările de la 'Monştri.'?CRISTIAN POPA: Au fost foarte intense. Au fost foarte concentrate. S-a filmat în aproape o lună de zile. A fost primul lung metraj al lui Marius Olteanu şi a fost primul meu lung metraj în rol principal. În ceea ce priveşte rolul meu, noi l-am construit. A fost important că am repetat şi de la zi la zi acumulam. Spre deosebire de experienţa din teatru când faci acum tot, în film construieşti personajul încet, încet. A fost un personaj care s-a creat de la zi la zi şi s-a ajuns la ce am filmat.AGERPRES: Fiecare film este o provocare. 'Monştri.' este pentru tine cea mai mare provocare de până acum?CRISTIAN POPA: Ca film, da. Da, a fost ceva intens. Şi a mai fost o mare provocare şi acum un an sau doi înainte, când am jucat într-o mini serie americană produsă de Channing Tatum, un foarte bun actor de acolo, unde am avut tot aşa o secvenţă infernală de vreo 12 pagini şi o singură repetiţie de câteva ore, cu câteva zile înainte. A trebuit ca în două nopţi filmate în tricou şi sacou să filmez în ger. Dar nu rezistenţa fizică în ger a fost dificil, cât toată încărcătura emoţională, ceea ce trebuia să fac. Să jonglez cu toate lucrurile alea mi s-a părut dificil şi pentru prima dată am avut impresia că mi-e frică să intru. Când s-a strigat "acţiune" nu am avut încotro, am intrat şi am spus, iar de la repetiţie la repetiţie mergea mai bine. Până la urmă a fost o reuşită. Filmul a fost pe locul 6 într-un Top Ten anul trecut în SUA. Se numeşte Comrade Detective. Dar ca intensitate reală şi lucrat la filigran, rolul lui Arthur sau Andrei din 'Monştri.' e o mare provocare.AGERPRES: Prin ce provoacă acest film ?CRISTIAN POPA: Filmul e o introspecţie în viaţa unui cuplu căsătorit de 10 ani. Sunt doi oameni Andrei, sau Arthur cum îi spune soţia Dana. Sunt doi oameni care se iubesc , dar nu sunt compatibili din mai multe motive. Aici e şi problema sexualităţii lui. E un film foarte delicat, după cum a fost catalogat, pentru că aşa şi este, un film foarte sensibil, pe care trebuie să îl descoperi pas cu pas. E făcut ca un puzzle. Sunt trei capitole: capitolul Dana, capitolul Andrei, şi al treilea Monştri, care spune povestea lor separat şi împreună pe parcursul a 24 de ore, o noapte şi o zi.AGERPRES: Ştiu că 'Monştri.' a primit foarte multe premii.Cristian Popa: 'Monştri.' a fost singurul film românesc selectat la Berlin, a câştigat premiul publicului oferit de cotidianul Tagespigel, a câştigat Marele Premiu la Sofia, iar în Muntenegru a obţinut premiul pentru cel mai bun scenariu, a câştigat şi premiul de debut la TIFF (Festivalul Internaţional de Fim Transilvania -n.r). Filmul a fost prezentat la 15 festivaluri şi va participa la numeroase selecţii şi competiţii cinematografice şi în anul următor. Va fi distribuit în Franţa, Olanda, Belgia.AGERPRES: Te aşteptai la un asemenea succes?Cristian Popa: Speram, să spunem, dar atunci m-am concentrat mai mult pe ce am de făcut şi nu m-am gândit atât de mult. Cu toate astea ştiam, simţeam că e ceva important şi că nu e aşa, te duci să filmezi, ai două- trei zile de filmare şi gata. Nu. Faptul că am lucrat acele 20 de zile, cât a fost partea mea, simţeai o coerenţă şi de la zi la zi vedeai cum se dezvoltă lucrurile.***Cristian Popa s-a născut în 1979, fiind absolvent al Secţiei de Actorie a Universităţii 'George Enescu' din Iaşi, promoţia 2001, la clasa actorilor Cornelia Gheorghiu şi Emil Coşeru.După absolvire a devenit actor la Teatrul Municipal Focşani, unde a interpretat roluri puse în scenă de Cătălin Naum. Cristian Popa a jucat pe mai multe scene din ţară, precum Teatrul 'Toma Caragiu' din Ploieşti, Teatrul 'Maria Filoti' din Brăila, Teatrul de Operetă 'Ion Dacian', Teatrul Act şi Teatrul Mic din Bucureşti.El este cunoscut şi publicului micului şi marelui ecran, prin rolurile interpretate în "În familie", "Vlad", "Examen", "Damen Tango", "Băieţi buni", "Secretul Mariei", "Sceond in Command", "Caved In", "Bună Cristina! Pa Cristina!", "Afermariage", "Transylmania", "Fetele Marinarului", "Narcisa sălbatică", "Liceenii, în 53 de ore şi ceva", "Un passo dal cielo", "Comrade Detective" sau "Proiecte de trecut". AGERPRES / (A - autor: Daniela Malache, editor: Marius Frăţilă, editor online: Simona Aruştei)