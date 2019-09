Sorana Cîrstea - Alison Van Uytvanck, liveTEXT de la 11:00 » Sorana luptă pentru al doilea trofeu al carierei

22:50

Cristiano Bergodi, italianul de pe banca celor de la FC Voluntari, a trasat principalele concluzii după înfrângerea suferită de echipa sa cu Dinamo, scor 1-2. „Am pierdut incredibil, dar nu pot să reproșez nimic jucătorilor. Suntem o echipă cu talia mică, trebuie să recunosc. Am luat două goluri din două faze fixe. Totuși, am avut ocazii în ambele reprize și am jucat bine. Sunt mulțumit pentru joc, dar dezamăgit pentru că nu am luat niciun punct. ...