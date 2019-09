ANM, avertizare meteo de vreme severă imediată. Fenomene meteo periculoase în România

16:00

Mama Luizei Melencu încă nu s-a hotărât dacă va permite autorităţilor să ridice probe biologice pentru noi analize. Deşi a primit amenda maximă, de 5.000 de lei, pentru că nu s-a prezentat în faţa procurorilor de la DIICOT, femeia se consideră victimă a neglijenţei autorităţilor. Bunicul Luizei spune că vor fi nevoiți să vândă terenul […] The post DIICOT, amendă de 5.000 de lei pentru mama Luizei Melencu! Reacția bunicului: ”O să vindem terenul și casa ca să o plătim” appeared first on Cancan.ro.