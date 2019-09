Imagini halucinante la Pro TV! Tudor Chirilă s-a dezbrăcat de toate hainele la Vocea României

17:20

Jandarmii și agenții se află, la ora transmiterii știrii la casa familiei Melencu, pentru a pune în executare mandatul de aducere pentru prelevarea probelor biologice. Monica Melencu a spus că refuză să plece de acasă și, ulterior, a leșinat. La domiciliul familiei Melencu se află, la ora transmiterii știrii, agenții procedurali și jandarmii pentru a […] The post ULTIMA ORĂ! Jandarmii au ajuns la familia Melencu pentru a pune în executare mandatul DIICOT appeared first on Cancan.ro.