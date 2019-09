Simona Halep și cel mai neașteptat cadou în ziua în care a împlinit 28 de ani » Mesaj în limba română trimis de Rafael Nadal

10:40

Selecționerul Cosmin Contra susține că mijlocașul Astrei, Constantin Budescu, ar putea reveni sub tricolor și consideră că el e unul dintre jucătorii care pot face diferența în meciurile internaționale. „Budi dintotdeauna a avut şi are o calitate specială şi este un jucător care, în orice moment al unui joc, poate să aducă acea sclipire de care are nevoie o echipă. ...