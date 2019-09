Motivul pentru care un tânăr de 24 de ani s-ar fi căsătorit cu verişoara lui de 81. Deşi bărbatul susţine că o iubeşte sincer, autorităţile investighează cazul

18:20

"În analiza cazului Caracal, am plecat de la o axioma că nu pot fi atât de mulţi proşti în acelaşi timp şi în acelaşi loc. În cazul acestei forţări a familiei Melencu de a da probele ADN, mi s-a părut ceva în neregulă, deoarece orice calcul simplu al DIICOT arăta că va ieşi cu tărăboi. Apoi, imaginea publică în rândul românilor era că victima este hărţuită şi în timpul ăsta criminalul stă bine merci şi are televizor în celulă. În consecinţă, am spus şi în intervenţia de ieri de la Antena 3, îmi...