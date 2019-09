CHINDIA TÂRGOVIȘTE - ASTRA 1-0 // Viorel Moldovan a fixat un nou obiectiv: „Putem să jucăm în play-off”

20:30

Rusoaica Maria Sharapova (32 de ani, 138 WTA), cvintuplă câștigătoare de Mare Șlem, a visat în copilărie să devină arhitect.„Când eram mică îmi doream să fiu arhitect. Asta era adevărata mea pasiune. Cred că am căpătat un simt estetic special în călătoriile pe care le-am făcut în circuit. Am văzut atâtea stiluri diferite. Cred că am înțeles ce nu-mi plăcea, mai mult decât ce apreciam. Sunt foarte atentă la detalii. ...