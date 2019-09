Familia fetiței ucise de monstrul pedofil poate obține daune fără precedent! Avocații din Olanda i-au învățat să…

11:10

Carmen Simionescu trăiește una dintre cele mai fericite perioade din viața sa. La începutului lunii august, frumoasa vedetă a adus pe lume o fetiță, iar sentimentul, după cum a declarat chiar ea, este inegalabil. Fetița s-a născut cu o greutate de 2,8 kilograme, prin cezariană, iar Carmen Simionescu a recunoscut că nu a fost totul […] The post Adrian Minune, “topit” după nepoțica lui. Ce imagine a postat artistul pe o rețea de socializare appeared first on Cancan.ro.