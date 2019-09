Halep s-a calificat în turul secund al turneului din Beijing, după ce a învins-o pe suedeza Rebecca Peterson

10:00

“În realitate, din datele pe care le am eu şi din ce am studiat ne îndreptăm către căderea guvernului şi vă dau câteva semnale, adică nu din ce ştiu eu, din exploatarea surselor deschise, cum ar spune colegii noştri de la SRI, când vor să spună ce ştiu numai ei din spionaj, zice din surse deschise. Primul lucru, avem un caz numit Rareş Bogdan. Rareş Bogdan acum două, trei săptămâni a scris un text pe Facebook de care s-a făcut mare caz în care a spus că PNL-ul nu are ce negocia cu Ponta şi cu Tă...