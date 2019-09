Horia Brenciu a făcut anunțul, după 5 ani de căsnicie: “Și ea își dorește acest lucru”

20:50

Crimă șocantă în județul Prahova. O tânără de 17 ani a sfârșit decapitată de concubinul cu 10 ani mai mare decât ea. Fata a fost găsită dimineață fără suflare, iar principalul suspect este de negăsit. Se pare că bărbatul nu este la prima tentativă de a-și ucide iubita. Bărbatul a mai încercat să o omoare […]