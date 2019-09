GALERIE FOTO A fascinat generații întregi! Andreea Antonescu are un corp de invidiat, ce pare de adolescentă!

Andreea Antonescu are un corp de invidiat! Are 36 de ani și nu are nici măcar 50 de kilograme, e o adevărată gurmandă și recunoaște că nu prea are timp de sportN-ai cum să nu o cunoști pe Andreea Antonescu ! Rebela grupului Andre, reunit de curând, după o pauză de ani și ani de zile. Andreea s-a întors în România după o escapadă în Statele Unite ale Americii. Are 36 de ani și e mămica unei fetițe de 7. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor