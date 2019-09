Simona Halep și-a aflat adversara din turul II de la Beijing: joacă împotriva Ekaterinei Alexandrova, jucătoarea care a fost aproape să o elimine la Cincinnati

12:10

Andreea Antonescu are un corp de invidiat! Are 36 de ani și nu are nici măcar 50 de kilograme, e o adevărată gurmandă și recunoaște că nu prea are timp de sportN-ai cum să nu o cunoști pe Andreea Antonescu ! Rebela grupului Andre, reunit de curând, după o pauză de ani și ani de zile. Andreea s-a întors în România după o escapadă în Statele Unite ale Americii. Are 36 de ani și e mămica unei fetițe de 7. ...