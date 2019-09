NEBUNIE! Zmeu al şoselelor! A zburat cu sute de km/h pe lângă poliţiştii din Iaşi

11:10

Cum sunt VOPSITE, in doar cateva ore, rosiile care ajung in supermarket si de ce nu au gust Din verzi se fac rosii peste noapte! Rosiile de import ajunse in rafturile supermarketurilor din Timisoara sunt vopsite cu o super tehnologie, a explicat Cosmin Popescu, rectorul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Regele Mihai I al Romaniei. Intrebat de ce rosiile din marile magazine nu au niciun gust, dar arata impecabil, profesorul Cosmin Popescu a explicat ca acestea cresc cu totu...