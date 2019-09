''Happy Run! - Race for the Cure'', ediţia a cincea, în parcul Herăstrău

Fundaţia Renaşterea a organizat, duminică, cea de-a cincea ediţie a evenimentului ''Happy Run! - Race for the Cure'', cel mai mare şi cel mai de succes eveniment de informare şi de strângere de fonduri pentru sănătatea femeii, care s-a desfăşurat în Parcul Herăstrău.Chiar de la prima oră a dimineţii, la intrarea dinspre Piaţa Charles de Gaulle au fost instalate numeroase corturi şi standuri pentru înscrierea participanţilor şi distribuirea tricourilor şi a numerelor de concurs, dar şi pentru hidratare şi prim-ajutor oferit de Crucea Roşie Română.Organizatorii au pregătit şi standuri cu activităţi recreative şi educative pentru copii, animate de mascote.Traseul cursei a fost marcat cu panglici inscripţionate cu roz. În faţa scenei amenajate s-au adunat mii de persoane - copii, tineri, chiar şi vârstnici - iar la ora 9,30 a început încălzirea dinaintea cursei, alături de traineri. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTOLa ora 10.00, ambasadorul Fundaţiei Renaşterea, Andreea Esca, şi multipla campioană olimpică Gabriela Szabo au dat startul competiţiei, care a fost organizată pe categoriile: 5 km - alergare adulţi (femei şi bărbaţi) dar şi copii între 10 - 14 ani; 1 km - alergare copii între 5 - 9 ani şi învingătoare în lupta cu cancerul; Fitness Walk 5 km - plimbare pentru persoane de toate vârstele şi Fun Walk 1 km - plimbare. Fosta mare atletă Gabriela Szabo a alergat alături de participanţii la cursa de 5 km, care s-a desfăşurat pe traseul: Parcul Herăstrău/Piaţa Charles de Gaulle - bd. Mareşal Prezan - şos. Kiseleff - Piaţa Victoriei - bd. Aviatorilor, cu final tot la intrarea în parc. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTOPlimbarea pe distanţa de un kilometru s-a desfăşurat pe traseul Parcul Herăstrău/Piaţa Charles de Gaulle - bd. Mareşal Prezan - intrare în Parcul Herăstrău pe la Arcul de Triumf - Aleea Michael Jackson, cu ieşire în Piaţa Charles de Gaulle. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTOÎn competiţie s-au înscris şi echipe ale ambasadelor, ale companiilor, ale şcolilor, precum şi echipe ale voluntarilor care au participat la organizarea evenimentului.La sosire, fiecare participant a primit o medalie. După încheierea competiţiei, a urmat festivitatea de premiere, pe categorii: femei - 5 km, bărbaţi - 5 km, copii între 10-14 ani - 5 km; copii între 5-9 ani - 1 km; învingătoarele în lupta cu cancerul de sân, echipe. Premiile au fost acordate de ambasadorul Italiei la Bucureşti, Marco Giungi, de consilierul de stat în Administraţia Prezidenţială, Diana Păun, de Gabriela Szabo, de membrele board-ului Fundaţiei Renaşterea - Mihaela Geoană (preşedinte), Cristiana Copos (vicepreşedinte), Camelia Şucu (vicepreşedinte), Andreea Mihai, Amalia Năstase (membre). Foto: (c) MARINA BADULESCU / AGERPRES Au fost acordate şi alte premii: cea mai numeroasă echipă din partea ambasadelor - câştigată de Ambasada Italiei la Bucureşti, cea mai inimoasă - echipa Catena, cea mai amuzant costumată - echipa Natur House, cea mai numeroasă echipă de voluntari - Ana Pan, cea mai numeroasă echipă - Liceul ''Jean Monnet'' (450 de membri).După festivitatea de premiere, a urmat extragerea numerelor de concurs câştigătoare ale tombolei organizate, premiile fiind oferite de sponsorii evenimentului.La final, au urcat pe scenă învingătoarele în lupta cu cancerul, care, alături de membrele din board-ul Fundaţiei Renaşterea, au dat drumul spre cer baloanelor roz, simbolul speranţei în lupta cu cancerul de sân. Foto: (c) MARINA BADULESCU / AGERPRESLa ediţia a cincea a evenimentului "Happy Run - Race for the Cure", 16 oraşe europene - Bucureşti, Brescia, Matera, Sofia, Split, Sankt Petersburg, Belgrad, Braga, Kosovo, Gdansk, Tbilisi, Atena, Bruxelles, Anvers, Namur, Sarajevo - s-au înscris la start în aceeaşi zi la cea mai mare cursă caritabilă destinată sănătăţii.Fundaţia Renaşterea a fost inclusă în 2015 în amplul eveniment internaţional ''Race for the Cure'', care sărbătoreşte femeile învingătoare în lupta cu cancerul de sân, dar, în acelaşi timp, este un prilej de informare şi de strângere de fonduri. La ediţiile precedente din Bucureşti (din 2015, 2016, 2017 şi 2018) au participat în total peste 10.200 de persoane.Evenimentul s-a desfăşurat sub patronajul Administraţiei Prezidenţiale şi al Ambasadei Italiei la Bucureşti, fiind susţinut de Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi de Societatea Naţională de Cruce Roşie din România.Fondurile strânse în cadrul ediţiei a cincea a ''Happy Run! - Race for the Cure'' vor fi folosite pentru oferirea de teste gratuite femeilor din categorii vulnerabile (paciente oncologice, persoane cu venit redus etc); susţinerea Asociaţiei pacientelor oncologice; campania Brave Cut - realizarea de peruci din păr natural pentru pacientele oncologice; acţiuni de lobby pentru alinierea la standardele europene de diagnostic şi tratament oncologic; achiziţia de echipament medical ultraperformant pentru Centrul Medical de Excelenţă Renaşterea.AGERPRES/(AS - autor: Marina Bădulescu, editor: Cătălin Alexandru, editor online: Ady Ivaşcu)

