Nelson Mondialu’, atac dur la adresa fetelor de la Puterea Dragostei: “Să le întrebați ce au făcut de la 14 ani…”

11:10

Luptă acerbă între Antena 1, Pro TV și Kanal D, iar clasamentul la zi al posturilor de televiziune este o adevărată lovitură pentru Antena 1. ”iUmor”, ”Vocea României” și serialul turcesc ”Lacrimi la Marea Neagră” au ținut capul de afiș, audiențele înregistrate fiind sugestive. SEGMENTUL NAȚIONAL. Pro TV a obținut – pe intervalul de intersecție […] The post Lovitură pentru Antena 1! Ce au făcut Pro TV și Kanal D appeared first on Cancan.ro.