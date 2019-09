Liviu Vârciu, probleme de sănătate la petrecerea de doi ani a mezinei sale

16:00

Preotul Maria Crainic de la Parohia Ortodoxă Tășnad, județul Satu Mare, a înregistrat un jurământ inedit în cazul unui enoriaș care are probleme cu alcoolul, susține presasm.ro. Mai mult, jurământul neobișnuit al bărbatului din Tășnad care are probleme cu alcoolul are număr de înregistrare, parafa bisericii și semnătura preotului. Acesta promite să nu mai bea […]