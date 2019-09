Regizorul Rob Cohen, acuzat de agresiune sexuală

Regizorul american Rob Cohen, cunoscut pentru filme precum ”The Fast and The Furious” și ”The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor”, este acuzat de agresiune sexuală, relatează Huffington Post. O tânără a povestit cum cineastul a abuzat de ea într-un moment în care era inconștientă. Totul s-ar fi petrecut în 205, când Rob Cohen a […] Post-ul Regizorul Rob Cohen, acuzat de agresiune sexuală apare prima dată în Libertatea.

