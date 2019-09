Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 30 septembrie 2019. Racii reînvie trecutul

12:20

O îndrăgită cântăreață de muzică populară se zbate între viață și moarte după ce a fost implicată într-un grav accident. Monica Pîrvulescu se află, acum, în Grecia, are coloana vertebrală fracturată și va fi supusă unei intervenții chirurgicale dificile. Soțul Monicăi Pîrvulescu, Bogdan, a postat un mesaj pe pagina de socializare, cerând ajutorul tuturor celor […]