Era ultima dorință a lui Mihai Constantinescu: ”Își dăduse acordul! Era bine atunci…”

Monica Melencu, mama Luizei – fata care a dispărut după ce a fost luată "la ocazie" de "Monstrul din Caracal" – nu crede că fiica sa a fost ucisă de Gheorghe Dincă. Femeia susține că se dorește o "mușamalizare" a cazului, iar unul dintre argumentele pe care le aduce este cel referitor la un lănțișor […]