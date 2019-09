Nu ştii vreun business sigur, în care să bag nişte bani şi să nu fac nimic, dar să-mi aducă 10-20% pe an?!

Am avut o discuţie cu un antreprenor român care are un business în servicii de peste 10 ani, fără prea mulţi salariaţi, de aproape 1 milion de euro pe an, care îi aduce un câştig de 10-20% anual, în funcţie de an, dar pentru care trebuie să muncească mult, să ţină contractele şi contactele, să meargă la licitaţii în care de multe ori câştigătorul este stabilit dinainte, să caute clienţi noi tot timpul, să sune după bani, să plătească salarii şi taxele la stat. Nu e o viaţă tocmai uşoară, chiar dacă te uiţi la cifre, iar câştigul pare foarte bun:

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Business Magazin