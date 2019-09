Maria Ghiorghiu, operată de urgență după ce și-a prevăzut problemele de sănătate: ”M-am simțit rău toată luna septembrie”

11:20

O persoană a murit duminică seara, după ce mai mulți indivizi s-au încăierat în zona Piața Constituției. Poliția a intervenit în urma unui apel la 112. Au fost scene de coșmar, aseară, în parcarea din Piața Constituției! Un scandal a degenerat după ce mai multe persoane s-au bătut cu bâte şi săbii, poliţiştii găsind şi […]