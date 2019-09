Rectorul Cezar Spînu: Universitatea din Craiova încearcă să răspundă schimbărilor produse de tehnologia digitală pe piaţa muncii

16:20

Contractul de reabilitare şi refuncţionalizare a interioarelor clădirilor A, B şi Rotondă de la Aeroportul internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu, în valoare de 55,5 milioane de lei, a fost semnat luni, iar capacitatea de trafic se va mări la 350 de pasageri/oră, astfel încât o parte din traficul foarte mare de pe Otopeni să poată fi preluat uşor-uşor de Băneasa.Aeroportul Băneasa va fi operaţional în luna mai a anului viitor."Astăzi s-a semnat contractul de reabilitare şi refuncţionalizare a interioarelor clădirilor A, B şi Rotondă de la aeroportul internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu. Ne dorim de mult să refuncţionalizăm acest aeroport. În mai puţin de trei luni de zile s-au semnat trei contracte foarte importante pentru această companie. Şi aş începe cu modernizarea şi reparaţia capitală la pista 2, calea de rulare Delta şi astăzi am reuşit să finalizăm şi semnarea modernizării corpului A, B şi Rotondei, un obiectiv pe care ni l-am asumat că-l vom finaliza până la începerea campionatului de fotbal. A fost o condiţie, alături de calea ferată, pe care România trebuia să o îndeplinească pentru ca meciurile să poată fi jucate în Bucureşti", a declarat ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, prezent la ceremonia de semnare a contractului.Valoarea totală ofertată de Asocierea SC Bog'Art SRL (lider de asociere) - SC UTI Grup SA (asociat) este de 55,524 milioane de lei la care se adaugă TVA."Acest proiect are o valoare de 55 de milioane de lei, perioada de proiectare două luni, cea de execuţie 6 luni, dar eu sunt convins că se poate comprima perioada de proiectare, pentru că avem de-a face cu un constructor serios care nu e la prima lucrare de o asemenea anvergură. Are o experienţă bogată în spate. Construcţia poate evolua foarte uşor pentru că se poate construi şi pe perioada iernii. Nu vor fi probleme legate de implementare ţinând cont de sezonul rece care va urma. Aşa cum v-am obişnuit, o să fiu prezent şi aici să văd cum evoluează lucrările", a dat asigurări ministrul.La rândul său, directorul general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, George-Alexandru Ivan, şi-a exprimat şi el speranţa că reoperaţionalizarea Aeroportului Băneasa se va produce mai repede decât este prevăzută în contract. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO"Este un obiectiv foarte important pentru CNAB reoperaţionalizarea Aeroportului Băneasa. Este un proiect pe care l-am lansat pe SICAP la începutul lui mai şi iată că la început de luna octombrie s-a finalizat cu semnarea contractului. Lucrările vor fi făcute, sperăm, într-o perioadă mult mai scurtă, asftel încât în primăvară să putem avea Aeroportul Băneasa complet operaţional. Aceste lucrări, pe lângă faptul că vor fi lucrări de amenajări interioare, vor fi echipamente de securitate astfel încât Aeroportul Băneasa să fie complet operaţional în primăvara anului viitor", a subliniat el.Reprezentantul Asocierii care a câştigat contractul, Raul Doicescu (directorul Bog'Art), a solicitat ajutorul ministrului Transporturilor în etapa de obţinerea a avizelor şi autorizaţiilor, în condiţiile în care, a spus el, sunt primării care eliberează astfel de documente şi în 30 de zile, ceea ce este "enorm, când noi avem două luni de proiectare"."Este un proiect foarte frumos, este un proiect de referinţă care se face asupra unei clădiri monument istoric din categoria A. Intervenţiile, în afară de cele care sunt absolut necesare unei clădiri aeroportuare, sunt şi intervenţii care ţin de arhitectura clădirii, a respectării unor condiţii impuse de comisiile de cultură. Din punct de vedere al termenelor, am semnat un contract, ştim ce am semnat, iar la contractul respectiv era şi un grafic de lucrări care răspunde cerinţelor beneficiarului. Îl rog pe domnul ministru, în special, pentru că este că există o etapă de obţinere de autorizaţii şi avize, în care avem nevoie de un sprijin de la autorităţile competente pentru scurtarea timpului de obţinerea a acestora. Să nu uităm că la fiecare primărie poţi să aştepţi 30 de zile până să emită o autorizaţie. 30 de zile când noi avem două luni de proiectare este enorm. (...) Vă asigurăm că lucrarea va fi şi de calitate şi în termen", a susţinut acesta. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTOŞeful de la Transporturi i-a promis ajutorul şi a dat asigurări că "ceea ce ţine de minister nu va fi o problemă"."O să mă implic şi eu în obţinerea acestor autorizaţii de la UAT-urile care trebuie să avizeze toate detaliile care ţin de proiectul tehnic, de autorizaţiile de construire etc. Dacă vom avea probleme, cu siguranţă cred că, aşa cum v-am obişnuit în ultima perioadă, o să le aduc la cunoştinţă tuturor, dar nu cred că vor fi probleme legate de obţinerea acestor avize, pentru că nimeni nu se poate pune contra unor proiecte de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare şi rutiere. Eu cred că abordarea a fost una foarte rapidă, foarte eficientă şi aşa cred că aşa va fi şi implementarea. O să monitorizez din şantier. Să fie gata proiectarea în 30 de zile şi ne asigurăm şi noi că avizele vor fi primite în termenul cel mai scurt. Ce ţine de minister, nu va fi nicio problemă", a arătat Răzvan Cuc.Odată cu reoperaţionalizarea acestui aeroport, capacitatea de trafic se va mări la 350 de pasageri/oră, iar o parte din traficul foarte mare de pe Aeroportul Otopeni va fi preluat de Aeroportul Băneasa."Acest obiectiv nu se modernizează doar pentru campionatul mondial. Se modernizează pentru că era nevoie ca traficul foarte mare de pe Otopeni să fie preluat uşor-uşor. Se va face un studiu. Cei de la CNAB vor face un studiu să vedem ce curse vor fi mutate pe Băneasa în perioada următoare, după care va deveni operaţional. După EURO 2020 rămâne deschis, categoric. Asta intră în atribuţiile celor de la CNAB să facă studiul de care este nevoie pentru a muta traficul care se impune pe Băneasa", a menţionat Cuc.Întrebat despre o eventuală ridicare a restricţiilor de trafic pe timp de noapte în cazul Aeroportului Băneasa, şeful CNAB a explicat că se va face o analiză şi se va stabili ce curse vor opera."Sunt mult mai multe instituţii implicate referitor la traficul pe timp de noapte, iar în urma analizei pe care o vom face vom stabili care este cea mai bună strategie pe care o vom aborda. În urma studiului, împreună cu celelalte instituţii competente de care ţine operaţionalizarea Aeroportului Băneasa, vom stabili ce anume şi când şi cum se va opera pe acest aeroport. În clipa de faţă sunt restricţii pe timp de noapte, se operează curse pentru privat şi pentru avioane mici, dar în urma operaţionalizării aeroportului vom stabili ce curse vor opera şi dacă vor mai fi restricţii", a reiterat Ivan.Acesta a adăugat că nu au fost uitate nici parcările în cazul celor două aeroporturi."Avem un proiect şi un studiu de fezabilitate pentru extinderea parcărilor la Aeroportul Băneasa, în urma căruia se va lansa o licitaţie. Aceasta este de durată. Pentru Aeroportul Henri Coandă, este un program de modernizare. Am lansat două studii de fezabilitate privind modernizarea şi extinderea parcărilor Sosiri şi Plecări pe termen lung şi pe termen scurt, urmând să facem o expertiză tehnică şi o valoare estimată, după care putem demara procedura de licitaţie pentru modernizarea parcărilor", a spus directorul general al CNAB.În plus, Răzvan Cuc a arătat că cele două aeroporturi vor fi legate prin proiectul Magistralei 6 de metrou."Deja prima parte de licitaţie a fost lansată pentru Magistrala 6 de metrou 1 Mai - Tokyo. Au fost depuse 10 oferte. Urmează lansarea şi a celui de-al doilea pachet pentru celelalte 6 staţii Tokyo - Otopeni. Deci, se ia în calcul şi conectarea celor două aeroporturi, prin intermediul proiectului Magistralei 6", a amintit ministrul Transporturilor. AGERPRES/(A - autor: Oana Tilică, editor: Andreea Marinescu, editor online: Adrian Dădârlat)