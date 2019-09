Cât de periculoase sunt aluniţele și ce ascund de fapt. Ce vedete de la noi au refuzat să renunțe la ele

14:50

Într-o călătorie impresionantă în lume, Turneul Universitar de Dezbateri TOUCH ME NOT: POLITICILE CORPULUI ajunge la București pe 3 și 8 octombrie 2019, începând cu ora 18:00, la Teatrul Național București (Sala Studio). Cele două evenimente din capitală sunt organizate în parteneriat cu CESI - Centrul de Excelență în Studiul Imaginii al Universității București și […]