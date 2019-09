GENK - NAPOLI // Istvan Kovacs îl va arbitra pe Ianis Hagi în Liga Campionilor

16:30

Ion Țiriac afirmă în exclusivitate pentru GSP.ro că are o ofertă de 12 milioane de euro pentru turneul BRD Trophy, competiție care se desfășoară în acest moment în Ungaria.Turneul ATP de la Budapesta se desfășoară pe hard, în aceeași perioadă cu cel de la Barcelona, fiind unul pregătitor în vederea Roland Garros.„Budapesta mai are încă un an turneul ATP, dar lucrurile se pot schimba și mâine dimineață. Am o ofertă de 12 milioane de euro pentru el. ...