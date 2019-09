Fiica preotului Florin Stamate a murit. Teodora avea 15 ani și fusese diagnosticată cu o maladie rară

12:30

Ziua de duminică, 29 septembrie, a fost una foarte importantă pentru Mihai Morar, a botezat-o pe Roua, mezina familiei. Prezentatorul a fost foarte discret și a creștinat-o pe cea de-a treia fetiță chiar de 'Ziua inimii', așa cum chiar el a ținut să menționeze. Fetița a purtat o rochiță tucoaz, din tulle, și a fost […]