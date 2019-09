A intrat cu mașina în magazinul cu animale! Un copil a fost călcat

12:50

O adolescentă de 14 ani şi-a pierdut viaţa după ce telefonul ei mobil a explodat. Fetiţa îşi lăsase telefonul la încărcat, pe pernă, şi a adormit lângă el. Părinţii au găsit-o a doua zi, fără suflare. Cazul șocant a avut loc în Kazakhstan. Potrivit presei locale, bateria dispozitivului s-a supraîncărcat în timpul nopţii şi a […]