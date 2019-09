ŞTIRILE SERII - SPORT - 30 SEPTEMBRIE

17:20

Filmul "Pacified", regizat de cineastul texan Paxton Winters, a câştigat sâmbătă seară marele premiu - Scoica de Aur - la ediţia din acest an a Festivalului de la San Sebastian, informează site-ul revistei Variety.Pe lângă premiul pentru cel mai bun film, această producţie braziliană, ce prezintă relaţia dificilă dintre un tată şi fiica lui, cu o intrigă plasată într-o favelă, s-a impus la alte două categorii: "cel mai bun actor" (Bukassa Kabengele) şi "cea mai bună imagine" (Laura Merians). Filmul este coprodus de compania celebrului regizor american Darren Aronofsky, Protozoa Pictures, şi este distribuit de Twentieth Century Fox.Un alt mare câştigător al celei de-a 67-a ediţii a Festivalului de la San Sebastian, cel mai important eveniment de profil organizat de industria cinematografică hispanică, a fost "The Endless Trench", un film regizat de trioul de cineaşti basci Aitor Arregi, Jon Garano şi Jose Mari Goenaga.Elogiat de criticii de specialitate prezenţi la San Sebastian, această peliculă a câştigat premiul pentru regie, premiul pentru scenariu şi premiul FIPRESCI. "The Endless Trench", un thriller alegoric, spune povestea unui bărbat care se ascunde între zidurile propriei sale case în timpul Războiului Civil din Spania, temându-se pentru viaţa lui, şi rămâne ascuns timp de trei decenii, sprijinit şi protejat de soţia lui.Premiul pentru cea mai bună actriţă a fost împărţit în acest an de Greta Fernandez ("A Thief's Daughter") şi Nina Hoss ("The Audition).Premiul Special al Juriului de la San Sebastian, al doilea ca importanţă după Scoica de Aur, a revenit filmului "Proxima", al treilea lungmetraj al regizoarei franceze Alice Winocour. Pelicula spune povestea unei astronaute, interpretată de Eva Green, care se pregăteşte pentru o misiune spaţială la sediul din Koln al Agenţiei Spaţiale Europene (ESA).Cineastul chilian Jorge Riquelme s-a impus în secţiunea New Directors, principala categorie paralelă a festivalului, cu filmul "Some Beasts".Premiul principal din secţiunea Horizontes Latinos a fost câştigat de Romina Paula, regizoarea şi protagonista filmului "Again Once Again".TCM Youth Award a revenit pentru al patrulea an consecutiv unei femei - argentinianca Ana Garcia Blaya, pentru lungmetrajul ei de debut, intitulat "The Good Intentions".Drama "I Was Home, But", regizată de cineasta germană Angela Schanelec, a câştigat trofeul principal în secţiunea paralelă Zabaltegi Tabakalera.Proiectat în gala de deschidere a Festivalului de la San Sebastian, lungmetrajul "Roma", regizat de Alfonso Cuaron, a câştigat premiul FIPRESCI pentru cel mai bun film internaţional al anului.Penelope Cruz, Donald Sutherland şi Costa-Gavras au fost recompensaţi cu premiile onorifice Donostia.