Bărbat de 40 de ani, lovit mortal de un tren internațional

13:30

Deși în weekend a suferit un accident la raliu, Dani Oțil nu a lipsit luni de la matinalul pe care îl prezintă alături de Răzvan Simion. Sâmbătă, el și colegul lui, Marc Banca, au ieșit de pe traseu, iar mașina s-a oprit între copaci. Niciunul dintre el nu a avut răni, însă mașina a fost […] The post Prima apariție la TV a lui Dani Oțil, după ce a suferit un accident la raliu appeared first on Cancan.ro.