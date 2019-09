Iohannis: României i-ar fi fost mult mai bine fără PSD; aştept să treacă moţiunea

18:50

SNTGN Transgaz SA a inaugurat, luni, Staţia de Comprimare Gaze Naturale de la Jupa, care parte din Proiectul BRUA, informează Ministerul Economiei.Valoarea contractului de execuţie la 31 august, fără mentenanţă, pentru STC Jupa este de 103,56 milioane lei. Valoarea celor 2 unităţi de comprimare instalate în STC Jupa este de 12,6 milioane euro."Prin modul în care a gestionat până acum proiectul BRUA, Transgaz a dovedit că este capabil să gestioneze iniţiative strategice de amploare europeană. BRUA este în grafic, aşa cum am spus de fiecare dată, iar în perioada următoare vom continua să inaugurăm noi obiective de investiţii din cadrul acestui proiect. Mulţumesc tuturor angajaţilor Transgaz, precum şi tuturor contractorilor, pentru efortul depus. Pe lângă BRUA, Transgaz gestionează, simultan, alte proiecte majore de investiţii, precum cele care permit dezvoltarea Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale astfel încât fiecare comunitate locală să aibă acces la gaze, dar şi gazoductul Ungheni-Chişinău, care va duce la creşterea gradului de securitate energetică regională şi va oferi o nouă perspectivă economică şi energetică Republicii Moldova", a declarat Ion Sterian, directorul general al Trangaz, citat în comunicatul ME remis luni AGERPRES.În mesajul său transmis cu ocazia inaugurării Staţiei Jupa, ministrul Economiei, Niculae Bădălău, a subliniat că România are un potenţial energetic enorm, dar acest potenţial are nevoie de infrastructură pentru a fi atins."Felicit Transgaz pentru această reuşită. De când am preluat portofoliul Ministerului Economiei am susţinut, cu tărie, necesitatea investiţiilor majore. BRUA, Ungheni-Chişinău, Pojorâta-Vatra Dornei, toate dezvoltările Sistemului Naţional de Transport Gaze, dar şi conductele Vadu-T1 şi Tuzla Podişor, care permit preluarea gazelor ce vor rezulta din exploatarea perimetrelor off-shore, toate acestea sunt dovezi ale acestor investiţii majore, pe termen mediu şi lung, cu efecte concrete în economia naţională. România are un potenţial energetic enorm, dar acest potenţial are nevoie de infrastructură pentru a fi atins", a transmis ministrul de resort.Proiectul BRUA-Faza I constă în realizarea următoarelor obiective: conductă Podişor - Recaş în lungime de 479 km, precum şi 3 staţii de comprimare gaze naturale (STC Podişor, STC Bibeşti şi STC Jupa) fiecare staţie fiind echipată cu două agregate de comprimare (unul în funcţiune şi unul de rezervă), cu posibilitatea de asigurare a fluxului bidirecţional de gaze. Proiectul asigură capacităţi de transport bidirecţional de 1,5 miliarde de metri cubi pe an în/din direcţia Bulgaria, şi 4,4 miliarde de metri cubi pe an în/din direcţia Ungaria.Staţia de Comprimare Gaze Jupa este o instalaţie tehnologică interconectată la următoarele conducte magistrale de gaze: DN 32" SCG Bibeşti - SCG Jupa, DN 32" SCG Jupa - Ungaria, DN 20" Vest 1, DN 20" Vest 2. Scopul SCG Jupa (judeţul Caraş Severin) este comprimarea gazelor din conductele magistrale la care este conectată, în vederea compensării pierderilor de presiune care sunt inerente procesului de transport al gazelor naturale. Staţia este bidirecţională; ea poate comprima gaze atât din direcţia Bibeşti către direcţia Ungaria, cât şi din direcţia Ungaria către direcţia Bibeşti.Ordinul de începere a lucrărilor pentru SCG Jupa a fost transmis în data de 16 aprilie 2018.SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport (SNT) al gazelor naturale. AGERPRES/(AS - editor: Andreea Marinescu, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: Ministerul Economiei-România / Facebook