Dramă unei familii din Buzău. Fetița lor de 10 ani a fost ucisă pe trecerea de pietoni

18:20

Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC) a acţionat în instanţă, luni, Ministerul Educaţiei, solicitând anularea prevederilor ordinului de ministru prin care elevii cu media sub 5 la admitere nu pot urma cursurile unui liceu, ci ale unei şcoli profesionale, conform Agerpres. Asociația consideră discriminatorie decizia ministerului. ”Luni, 30 septembrie, Asociaţia Elevilor din Constanţa a acţionat în […] Post-ul Asociația Elevilor din Constanța a dat în judecată ministerul pentru că nu-i lasă pe cei cu media sub 5 să dea la liceu. ”Ascundem gunoiul sub preș” apare prima dată în Libertatea.