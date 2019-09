EXCLUSIV Golul etapei în Liga 2 vine de la ultima clasată! Alexandru Apostol: „A fost o inspirație de moment și mi-a dat încredere” VIDEO

20:10

Vezi AICI programul și rezultatele etapeiVezi AICI clasamentul Ligii 1Andrei Cristea (35 de ani, atacant) a vorbit după Poli Iași - Sepsi 1-1, comentând și situația portarului Ștefan Târnovanu (19 ani), care tocmai a fost transferat de FCSB.AICI este desfășurarea meciului„Cred că am făcut o partidă bună, am avut o posesie ok. Ne-am creat ocazii, însă nu am reușit să câștigăm. Astfel de rezultate ne vor trage în jos la sfârșit când se va trage linie. ...