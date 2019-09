SUA: Generalul Mark Milley a depus jurământul ca şef de Stat Major al armatei

20:50

Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Aproximativ 200 de lucrări, printre care se numără "Cuminţenia pământului", "Rugăciune", prima lucrare din seria "Sărutul" - sunt prezentate în expoziţia "Brâncuşi. Sublimarea formei", care va deschide, marţi, Festivalul Internaţional de Arte "Europalia 2019", la care România este ţară invitată de onoare."Când am pornit la organizarea expoziţiei nu eram prea entuziastă, dat fiind dificultatea obţinerii operelor lui Brâncuşi. (...) Am obţinut împrumuturi de la Muzeul Naţional de Artă din România, de la Muzeul de Artă din Craiova şi suntem foarte bucuroşi. Am obţinut opere de la colecţionari particulari din România şi de unde am avut nevoie, dar mai ales de la muzee din lume, din America, din Europa şi de la Centrul Pompidou. (...) Sunt lucrări foarte multe, sunt o sută şi ceva. (...) Această expoziţie pentru mine ca şi pentru echipa Europalia este o sărbătoare şi noi sperăm să fie vizitată de foarte multă lume, mai ales că va fi deschisă în mod excepţional patru luni. Patru luni pentru o expoziţie este mult. În general sunt trei luni, trei luni şi ceva, pentru că este problema conservării fotografiilor şi desenelor, dar am obţinut în mod excepţional pentru că este imaginea României pe care Bruxelles-ul şi Europalia o afişează. Este o scenă pe care România se expune", a declarat, luni, curatorul expoziţiei dedicate lui Brâncuşi, Doina Lemny.În cadrul expoziţiei sunt prezentate sculpturi academice, din perioada când Constantin Brâncuşi a lucrat cu Auguste Rodin, mai multe filme, desene realizate de marele artist, scrisori către iubita sa cu "semnătura de îndrăgostit - sărutul", fotografii care încearcă să reproducă atmosfera de la atelierul său şi cu ansamblul de la Târgu Jiu, lucrări ale unor artişti care au dorit să se formeze cu acesta, precum Miliţa Petraşcu, Irina Codreanu şi Margareta Cosăceanu, coperte de discuri din colecţia sculptorului, cărţi poştale. În expoziţie este prezentat şi un portret al lui Brâncuşi realizat de pictorul Amedeo Modigliani, care a fost unul dintre prietenii artistului.Printre operele prezente în expoziţie se numără "Somnul", "Rugăciune" - comandă pentru un monument funerar pentru Cimitirul Dumbrava de la Buzău, prima lucrare din seria "Sărutul" ("Fragment de capitel"), "Cuminţenia pământului", prima "Pasăre măiastră", lucrări din seriile "Peştele", "Leda", "Muzelor adormite", "Danaidelor"."Toate operele sunt valoroase. (...) Nu poţi să stabileşti o ierarhie. (...) Noi toţi am vibrat când a fost instalată lucrarea 'Începutul lumii', ovalul perfect. Toată lumea tremura pentru că această marmură pusă pe acest disc incredibil, cu reflexe, ne-a zguduit pe toţi. Din punctul meu, aceasta este opera care m-a impresionat cel mai mult", a afirmat Doina Lemny.Parcursul biografic al lui Brâncuşi este ilustrat prin autoportretele sculptorului. Printre fotografii se numără şi cea care îl ilustrează pe Brâncuşi înainte de plecarea "pe jos" din România către Franţa."Brâncuşi şi-a creat propria legendă şi, creându-şi propria legendă, s-a fotografiat în anumite momente din viaţă pentru a puncta momentele esenţiale. (...) La 28 de ani (n.r. - când a plecat din ţară), Brâncuşi era conştient de valoarea lui, de aceea cred că şi începe să-şi creeze legenda şi păstrează toate aceste mărturii care vor vorbi mai târziu, în posteritate, despre parcursul său. Face în aşa fel să pună piciorul în Paris pe 14 iulie 1904, simbolic. (...) Brâncuşi este un adevărat artist, actor, este propriul scenograf şi se pune în scenă", a spus Lemny.Ea a explicat şi titlul expoziţiei."Brâncuşi s-a preocupat în a găsi esenţa lucrurilor. Esenţa unui chip. Brâncuşi simplifică forma şi de aceea am şi intitulat această expoziţie 'Sublimarea formei', pentru că el merge la o simplificare a formei până la a o sublima, până la a scoate o trăire din această formă. Şi în pasiunea lui pentru fotografie aproape că face pedagogie. (...) Brâncuşi nu a fost inspirat de arta africană, de artă românească, a fost inspirat de tot, dar a înlăturat orice inspiraţie, orice marcă şi cel mai important semn este cel pe care îl realizează în 1913 - 1914 - sculptura 'Primul pas', pe care o expune în America şi pentru că este prea africanizată distruge corpul, îl aruncă la gunoi şi păstrează numai capul şi îi spune 'Capul primului pas'. El nu vrea să păstreze aceste mărci ale artei africane", a arătat Lemny.Expoziţia, care va fi deschisă marţi la Palatul de Arte Frumoase Bozar din Bruxelles, în prezenţa preşedintelui Klaus Iohannis şi a familiei regale din Belgia, este realizată cu sprijinul Institutului Cultural Român. Expoziţia dedicată lui Brâncuşi va fi deschisă până pe 12 ianuarie 2020.Festivalul Europalia, la care România este ţară invitată de onoare, va fi organizat în spaţii din Belgia, Olanda, Germania, Luxemburg şi Anglia. România va prezenta circa 250 de evenimente culturale de top la acest festival. AGERPRES/(A - editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Adrian Dădârlat)