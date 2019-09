Tânărul bănuit că i-a tăiat gâtul iubitei cu un topor și apoi a fugit, arestat preventiv

15:00

Încarcerat momentan la Centrul de Reținere și Arest Preventiv al Poliției Capitalei, Gheorghe Dincă și-a schimbat din nou comportamentul! Acesta refuză, mai nou, să-și vadă familia. Gheorghe Dincă fost reținut la finalul lunii iulie, atunci când a recunoscut că le-a ucis pe cele două fete dispărute, Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu. Pe parcursul anchetei acesta […] The post A cedat! Veste cutremurătoare din Arestul Poliției! Gheorghe Dincă, la un pas de sinucidere appeared first on Cancan.ro.