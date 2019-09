Cristina Chiriac (CONAF): Antreprenorii au ajuns să fie singurul partid de Opoziţie din România

23:00

România a intrat în 2007 în Uniunea Europeană cu 3 milioane de tone de grâu, iar acum are 10 milioane de tone, al treilea an la rând, a declarat, luni, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la postul public de televiziune."În 2007, România a intrat în Uniunea Europeană cu 3 milioane de tone de grâu. Acum are 10 milioane de tone. 10 milioane în trei ani la rând şi în 2017 şi în 2018 şi în acest an. (...) Dacă în 2007 aveam 12 milioane de tone de cereale, România de trei ani de zile realizează 27 de milioane de tone, în 2017, în 2018 - 31 de milioane de tone şi anul acesta facem în jur de 30 de milioane de tone de cereale", a precizat Petre Daea.El susţine că toate aceste rezultate din agricultură se datorează climei, fermierilor şi subvenţiilor acordate la timp de autorităţi."Sunt trei factori care ne-au ajutat: clima, fermierii care s-au dotat, sunt cunoscătorii celor mai bune tehnologii, sunt ferme azi mult superioare fermelor din ţări cu agriculturi consacrate şi subvenţiile acordate la timp (...) Reţineţi, banii de la UE vin numai după ce Guvernul României dă banii de la bugetul statului. Aceste 9 miliarde de euro pe care i-am luat de la UE i-am dat în primul rând de la bugetul României şi apoi i-am recuperat de la UE, cu respectarea regulilor impuse de UE. Fermierul, evident, este actorul principal, lucrează terenul respectiv, tehnologizându-se, capitalizându-se. Este pentru prima dată în istoria României când avem trei ani agricoli buni, pentru că un an agricol prost se vindecă în trei ani buni", a precizat ministrul Agriculturii.Întrebat cum arată anul agricol 2019, comparativ cu anul trecut, şeful MADR a susţinut că este comparabil cu 2018, deşi au fost pierderi în anumite zone. "Sunt pierderi în anumite zone, am avut pierderi în partea de răsărit, în partea extremă de răsărit a ţării, unde seceta ne-a afectat, am avut şi în partea de sud-vest ţării", a spus Daea.Şeful MADR a adăugat că "România este astăzi în fruntea UE de trei ani de zile la două culturi foarte importante care ocupă mai bine de 3,5 milioane de hectare: porumb şi floarea soarelui". AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica, editor: Andreea Marinescu, editor online: Alexandru Cojocaru)