Ce priveliște timp de 9 ore! Filme XXX pe un ecran chiar în centrul orașului! VIDEO

O femeie din Sibiu a înscenat răpirea fiicei sale, în vârstă de 16 ani, și a fiicei acesteia, de 4 luni, pentru că nu accepta relația acesteia. Sibianca a primit o amendă de 500 de lei. Potrivit Poliției Sibiu, la sfârșitul săptămânii trecute o femeie din localitatea Mălâncrav a sunat la 112 să reclame că […]