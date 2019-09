Una dintre cele mai sexoase & celebre românce se mărită cu un IT-ist descurcăreț!

17:10

Preotul Florin Stamate a dezvăluit în câteva rânduri așternute pe Internet cum s-au derulat ultimele clipe din viața fetei sale, Teodora, dar și ce dorințe a avut aceasta în timp ce se afla pe patul de moarte. Rudele, apropiații, dar și toți cei care cunosc drama îndrăgitului preot au avut lacrimi în ochi când au […]