CRAIOVA - VIITORUL 3-1 // Nicușor Bancu, acuzat de rasism: „Nu se poate ca un căpitan de echipă să îi spună lui Bradley de Nooijer «cioară împuțită»” + Reacția uluitoare a lui Bancu

Eugen Neagoe (52 de ani) a vorbit la GSP Live despre oferta pe care o are din Arabia Saudită, dar și despre posibilitatea de a antrena în continuare în Liga 1.„Nu știu dacă voi semna în Arabia Saudită, poate semnez în România. Nu am luat o hotărâre încă, dar e posibil să continui în Liga 1.Într-adevăr, am o ofertă de la Hermannstadt. Și m-a întrebat cineva și despre Astra, dar nu oficial. ...