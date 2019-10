Asasinarea lui Khashoggi: Un expert ONU critică apărarea prinţului moştenitor saudit

23:30

Cel mai important proiect dezvoltat în prezent de Ministerul Fondurilor Europene are ca scop extinderea la nivel naţional a modelului de învăţământ profesional dual dezvoltat la Braşov de şcoala Kronstadt, a declarat luni seara ministrul Fondurilor Europene, Roxana Mînzatu."Dacă mă întrebaţi pe mine, cel mai important proiect la care lucrăm astăzi în Ministerul Fondurilor Europene, în parteneriat cu Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), este un proiect care vizează reformarea învăţământului profesional şi tehnic, inclusiv a componentei de învăţământ dual, sprijinirea componentei de învăţământ dual. Eu vin din Braşov, un loc în care învăţământul profesional dual a arătat că se poate, că este forma optimă prin care să reuşim să ne calificăm elevii la locul de muncă şi apoi angajatorii chiar să-i poată păstra în respectivele companii. La noi şcoala germană Kronstadt a dovedit că se poate şi o dovedeşte de câţiva ani de zile şi pe acest model am invitat CNDIPT să dezvolte un proiect care va avea un buget de 60 de milioane de euro care cumva să ducă la nivelul întregii ţări ceea ce înseamnă învăţământ profesional cu adevărat folositor - sistemul dual cred eu fiind cel mai bun", a afirmat Roxana Mînzatu, în cadrul conferinţei "Pactul pentru Muncă" organizată de Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF).Ministrul Fondurilor Europene a susţinut că autorităţile nu îşi doresc în mod special să lucreze cu forţă de muncă străină, ci mai degrabă cu muncitori români."Eu cred că acest proiect, deşi se va derula pe parcursul a doi ani, probabil chiar trei, deci este pe o durată medie ca şi impact, va putea să aducă cu adevărat un plus pentru acea forţă de muncă de care noi avem nevoie, am vrea să fie forţă de muncă nativă, din România, nu ne dorim în mod special să lucrăm cu persoane care vin din afara ţării, este vorba şi de o mentalitate în cultura muncii, ca să spunem aşa, iată că încercăm să ne preocupăm şi de acest proiect", a afirmat Roxana Mînzatu.Pe de altă parte, aceasta a apreciat că cea mai bună investiţie în forţa de muncă a României este investiţia în infrastructură."Banii europeni se investesc şi se investesc, spun eu, şi pe zonele pe care am putea să generăm acest impact pozitiv în asigurarea forţei de muncă, dar în timp, şi treptat, că dacă mă întrebaţi pe mine cea mai bună cale de a investi în competitivitatea României şi în forţa de muncă este tot în infrastructură, dar, mă rog, ăsta e un subiect secundar. Închei cu concluzia că Ministerul Fondurilor Europene este un partener în acest demers (al CONAF privind realizarea unui Pact pentru Muncă cu scopul creşterii competitivităţii forţei de muncă a României, n.r.)", a comentat Roxana Mînzatu.Ministrul Fondurilor Europene a susţinut că există fonduri europene pentru spijinirea forţei de muncă din România, iar acestea vor creşte în următorii ani."Avem 642 de milioane de euro investite, sau mă rog, în derulare, pe acest subvenţii pe care AJOFM-urile le oferă lunar angajatorilor - 2.250 de lei, unele dintre subvenţii sunt acordate chiar pentru programe de ucenicie şi pentru stagiatură. Deci iată că banii au venit şi continuă să vină. Perioada de programare pentru care ne pregătim va fi şi mai generoasă în ceea ce priveşte resurse financiare pentru pregătirea forţei de muncă, dar eu cred că cel mai important este cine sunt oamenii care stau în spatele acestor proiecte", a declarat Mînzatu.Aceasta a exemplificat cu unele investiţii de bani europeni privind creşterea competitivităţii forţei de muncă româneşti."Astăzi suntem în 30 septembrie şi, credeţi sau nu credeţi, se închide o perioadă de câteva luni de zile în care în România am avut 100 de milioane de euro la dispoziţie pentru ca angajatorii, în parteneriat cu şcolile sau cu alte structuri, să aplice pentru a face învăţare la locul de muncă pentru studenţi şi elevi. Am avut două linii de finanţare prin care această învăţare la locul de muncă, parteneriatele de practică între companii şi unităţile de învăţământ să poate fi finanţate, începând de la costurile cu echipamentele pe care învaţă copiii, până la costurile cu un sistem informatizat de conectare a angajatorilor pe anumite domenii cu unităţile de învăţământ - multe, multe cheltuieli eligibile. Sunt curioasă şi eu să văd, ca urmare a acestui apel de 100 de milioane de euro, care este nivelul calitativ al propunerilor de proiecte pe care le vom finanţa, pentru că doar pentru staţiile de practică pentru elevi am primit peste 200 de proiecte", a explicat Roxana Mînzatu.Ministrul Fondurilor Europene a precizat că vineri va fi inaugurat un program de finanţare pentru meşteşugarii români."Vineri, pe 4 octombrie, lansăm un alt call, un call foarte important, în valoare de 60 de milioane de euro, el va putea deservi în mod special zona de meşteşugari. Iată că lansăm vineri o linie de finanţare care se va închide abia la finalul anului în care în mod special persoanele persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, din mediul rural, persoanele peste 40 de ani, cu un grad de calificare scăzut, ar putea fi susţinute cu finanţare, cu instruire, cu subvenţii, şi ţintim exact această zonă a meşteşugarilor", a mai spus Roxana Mînzatu. AGERPRES/(AS - autor: George Coman; editor: Mariana Nica, editor online: Alexandru Cojocaru)