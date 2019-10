Luiza din Caracal a fost văzută în Italia: “Era pe strada unde se face prostituţie. Am recunoscut-o. Era singură și speriată”

20:50

Preşedintele Klaus Iohannis a solicitat demisia lui Felix Bănila din funcţia de procuror-şef al DIICOT, pe fondul gestionării anchetei din Caracal. Şeful statului condamnă modul în care a fost tratată familia Melencu.