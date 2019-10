Tenis: Ashleigh Barty şi Naomi Osaka s-au calificat lejer în optimile turneului WTA de la Beijing

11:40

Anul 2016 a fost triumfător pentru actriţa şi cântăreaţa americană Brie Larson, care a câştigat pentru interpretarea rolului Ma din filmul "Room" trei premii importante: Bafta, Globul de Aur şi Oscarul la categoria cea mai bună actriţă în rol principal.Brie Larson (Brianne Sidonie Desaulniers) s-a născut 1 octombrie 1989, la Sacramento, în California. A început să studieze teatrul de la vârsta de şase ani, fiind unul dintre cei mai tineri elevi care au studiat la American Conservatory Theatre din San Francisco.În 1998 a obţinut primul ei rol în satira "The Tonight Show" cu Jay Leno. În 1999 ea a avut apariţii ca oaspete în seriale, precum "Touched by an Angel" şi "Popular" şi a acceptat rolul Little Angel în filmul "Special Delivery", alături de Nell Carter şi Penny Marshall.A jucat într-unul dintre cele mai vizionate filme originale marca Disney Channel, "Right on Track" (2003). A primit roluri în "Raising Dad" (2001) şi în comedia pentru adolescenţi "Sleepover" (2004), toate înainte a absolvi gimnaziul.Cu toate acestea, a dorit să renunţe la actorie de mai multe ori, întrucât a considerat că este prea dificil şi că nu a reuşit să obţină rolurile pe care şi le dorea. A lucrat ca fotograf, în design interior şi ca dresor de animale, dar în cele din urmă a decis să rămână la actorie, talentul său şi perseverenţa ajutând-o să-şi construiască o carieră apreciată.Cariera sa de actriţă a inclus rolurile Kate din drama "Tanner Hall" (2009) şi Emily din comedia întunecată, "Just Peck" (2009). A fost apreciată de critică pentru rolul său în lungmetrajul independent, "Remember the Daze" (2007) (numit "The Beautiful Ordinary"), dar şi pentru cel din serialul-dramă "United States of Tara" (2009), creat de scriitorul Diablo Cody, câştigător al premiului Oscar şi bazat pe o idee originală de Steven Spielberg.A primit rolul vedetei rock Envy Adams, în pelicula "Scott Pilgrim vs. the World" (2010) şi a jucat în "The Trouble with Bliss" (2011), alături de Michael C. Hall.Având şi talent muzical, la 16 ani, Brie Larson şi-a lansat albumul de debut "Finally Out of P.E." la Universal Records cu Tommy Mottola, cu care a realizat şi un turneu la nivel naţional. Pe album se găseau 13 melodii şi toate se bazau pe experienţele sale personale.În 2006, actriţa a apărut în filmul "Hoot", o adaptare a cărţii scriitorului american Carl Hiaasen. Acesta a fost primul ei rol principal într-un film.Pentru a se pregăti pentru rolul ei de din pelicula "Room" (2015), a petrecut în casă o lună întreagă urmând o dietă strictă, pentru a înţelege prin ce trec personajele filmului, Ma şi Jack.Cu rolul Ma din "Room", Brie Larson a devenit cea de-a 146-a actriţă care a primit un premiu Oscar şi a fost una dintre cele 14 actriţe care au câştigat premiul Oscar, premiul BAFTA, Premiul Criticii "Choice", Golden Globe Award şi SAG Award pentru aceeaşi interpretare.În 2019 a fost nominalizată la premiile Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films, la MTV Movie + TV Awards şi la People's Choice Awards, cu rolul Carol Danvers/Captain Marvel din "Captain Marvel" (2019). AGERPRES/ (Documentare - Daniela Dumitrescu, editor: Irina Andreea Cristea)