Orban, despre propunerea României pentru funcţia de comisar european: Fifor, un muzeograf. Dacă trimite Dăncilă un neofit gen Bădălău sau Andruşcă nu va trece

13:40

Studiul intitulat „Rewrite her story: How film and media stereotypes affect the lives and leadership ambitions of girls and young women" ("Rescrie povestea ei. Modul în care stereotipurile din media şi film afectează vieţile şi dorinţa de a ocupa posturi de conducere ale fetelor şi tinerelor") a presupus examinarea a 56 de pelicule realizate în 20 de ţări, în anul 2018. Potrivit autorilor studiului, personajele feminine aflate în poziţii de conducere în diferite pelicule sunt des portretizate as...