Loredana Groza, într-o formă de zile mari! Și-a uimit fanii cu ultima apariție în bikini

Vara aceasta am făcut un tur scurt prin Franţa. Am vizitat comunităţi româneşti de prin Banlieue Paris. Crâşma din faţă are manele date la maxim. În spatele blocului grătarul sfârâie şi umple cartierul de miros de mici. În magazinul de la colţ ai „produse româneşti". Ai noştri „dau culoare" vizibilă pe aici prin Banlieue, unde […]