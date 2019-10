Fotbal: LPF cere revizuirea conduitei unor arbitri faţă de jucătorii şi antrenorii echipelor din Liga I

14:20

Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Preşedintele Klaus Iohannis a fost primit, marţi, la Palatul Regal din Bruxelles, de regele Philippe.Şeful statului va avea o întrevedere cu Majestatea Sa, va semna în Cartea de aur a Casei Regale şi va participa la un dejun de lucru oferit de familia regală belgiană.Ulterior, preşedintele Iohannis va deschide, alături de regele Philippe, Festivalul Internaţional de Artă Europalia, la Palatul de Arte Frumoase Bozar, eveniment în cadrul căruia România este ţară invitată de onoare.Şeful statului va vizita, împreună cu familia regală a Belgiei, expoziţia "Brâncuşi. Sublimarea formei" - cea mai importantă expoziţie dedicată sculptorului român organizată în ultimele decenii şi principalul eveniment din cadrul festivalului - şi va participa la concertul intitulat "Rapsodia română", susţinut de ansamblul SoNoRo.Europalia România se desfăşoară sub Înaltul Patronaj al preşedintelui României şi al regelui şi reginei belgienilor.Festivalul, organizat în perioada 2 octombrie 2019 - 2 februarie 2020, cuprinde evenimente din sfera artelor vizuale, artelor spectacolului, muzică, film, literatură, educaţie culturală, care vor avea loc atât în Belgia, cât şi în Franţa, Olanda, Germania, Luxemburg şi Marea Britanie.Europalia este unul dintre cele mai importante festivaluri de artă din lume, ediţia din acest an marcând al 50-lea an de existenţă. România a mai participat la ediţia din 2007.Vizita la Bruxelles a preşedintelui Iohannis are loc la invitaţia regelui Philippe. AGERPRES/(AS - editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ada Vîlceanu)