Temperaturile scad cu peste 10 grade în toată țara, în următoarele zile

Katarina Dyer, fiica vitregă a lui Andrei Gheorghe, a debutat în muzică atunci când avea doar 13 ani. Acum, la 20 de ani, este studentă la Conservator și are planuri mari în ceea ce privește cariera muzicală. Andrei Gheorghe – celebrul om de radio a încetat din viață anul trecut, la doar 56 de ani […]